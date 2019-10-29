Учителя опровергли фейк о «несуществующей школе» в Золотом, который обнародовал телеканал Порошенко

Учительницы, с которыми фотографировался президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в город Золотое на линии разграничения, к сепаратизму не причастны. Ни одна из них не имеет отношения к фото с пророссийского митинга в Луганске, сделанном в 2014 году.

Об этом заявили учителя школы, которых обвинили в сепаратизме, сообщает «Укринформ».

- Никогда в жизни ни на одном митинге я не была. Посмотрите на фото и убедитесь, что на нем изображение не мое. Я работаю, работала и в дальнейшем буду работать на любимой работе и учить детей, - говорит учительница Светлана Бурлакова.

Ее коллега Светлана Григорьева отмечает, что восприняла фейк, как плохую шутку, от которой до сих пор остается осадок. Директор Золотовского филиала общеобразовательной школы №5 Галина Еремеева также шокирована фейком, в котором облили грязью коллектив учителей.

- Не думали, что станем жертвами информационной атаки. С этими людьми я работаю... с одной уже 25 лет, со второй – более 10 лет, - говорит Галина Еремеева.

Она также опровергла информацию о том, что школа, которую посетил Зеленский, не существует, что ее закрыли.

- Все дело в том, что вовремя не сменили табличку. Как школа мы существовали до 2015 года. После реформы школа стала филиалом, - говорит Еремеева.

Она показывает само помещение школы, в которой, по ее словам, занимается 35 детей.

- Они сюда приходили даже во время обстрелов. Сейчас у школьников каникулы, а у учителей каникул нет, поэтому мы все на работе, - отмечает Еремеева.

После визита Зеленского в Золотое некоторые пользователи соцсетей написали, что школа, на фоне которой сделано фото, не работает, и на фото не учителя, а актеры. В соцсеть также попало фото, где две женщины, похожие на тех, кто стоит рядом с Зеленским, фигурируют на снимке 2014 года в Луганске во время пророссийского митинга. Фейковую информацию подхватил и телеканал «Прямой», который связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

В ответ на обвинения новоназначенный глава Луганской ОГА Сергей Гайдай пригласил желающих в Золотое «увидеть несуществующую школу, пообщаться с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей». Гайдай также уточнил, что школа №7 в Золотом Попаснянского района является филиалом опорного учебного заведения Золотовская общеобразовательная школа №5 с 2016 года. Там учится 35 учеников 1-9 классов. Закрытие школы не планируется.