На Херсонщине временно закроют морское и воздушное пространство – ВСУ будут проводить учения

На юге Херсонской области в ближайшие дни из-за тактических учений с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов будет закрыто воздушное и морское пространство.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил.

Ограничения будут действовать в районе стрельб в акватории Черного моря у побережья области. Срок действия запрета - с 31 октября по 4 ноября. Сообщается, что население окрестных сел уже предупредили о запрете находиться вблизи территории полигона Ягорлык, а также рассказали, что делать при нахождении обломков ракет или беспилотников.

В командовании добавили, что Ягорлык принимает учения из-за того, что другой полигон для подобных испытаний - Чауда - находится в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее на Львовщине завершились многонациональные военные учения «Rapid Trident».