Москаленко пожаловалась на губернатора Стадника, который «лил на нее грязь» в вопросе ремонта шахматного клуба

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник, обсуждая реконструкцию николаевского областного шахматно-шашечного клуба имени Николая Шелеста.

Об этом она заявила в ходе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает «Преступности.НЕТ».

Отчитываться о ходе ремонта шахматного клуба на заседание пришел начальник управления капитального строительства Илья Лукин. Виктория Москаленко сразу же задала несколько вопросов о том, какая фирма ремонтирует клуб, какие еще работы на других объектах выполняет эта фирма. После чего глава облсовета заявила, что на нескольких важных объектах ремонт выполняла фирма «Антарес-буд», из чего заключила, что она не имеет к этому отношения.

— Я прошу официальную информацию по этим двум предприятиям, потому что Верещагина (музей - ПН) выполняет «Антарес-буд». То, что я знаю без ваших документов. Дом ребенка на 38 миллионов выполняет «Антарес-буд». Онкологию – «Антарес-буд». «Пивдень» и «ЛТД» - это дружественные фирмы с «Антарес-буд», выполняет сегодня шахматный клуб. И еще много проектов, которые сегодня по области. Спасибо, что вы опровергли, что Москаленко к этому имеет отношение, я думаю, этот вопрос уже исчерпан будет на других заседаниях с главой ОГА, когда он будет лить грязь на главу областного совета, - сказала Москаленко.

Кроме того, глава облсовета заявила, что пока никаких обращений об внесении изменений в сроки работ или дополнительном финансировании не приходили.

— Коллеги, на сегодняшний день ни одного обращения по поводу продления срока строительства, об изменениях условий договора, об изменениях в проект, о дополнительном финансировании, не пришло. Я заявляю официально. Вы мне скажите, как вы, как управление строительства, планируете привлекать дополнительные средства с депутатского корпуса? Каким образом вы объясните, что вам нужны дополнительные деньги? Чтоб снова не сказали, что это Москаленко надо, - спросила глава облсовета.

В ответ на это начальник управления Илья Лукин отметил, что о дополнительных работах стало известно в ходе ремонта.

— На данный момент возникли дополнительные работы, которые возникли во время реконструкции. Мы о них не знали раньше и проектант о них не знал, - сказал Лукин.

После чего он отметил, что предложения и продлении сроков или дополнительном финансировании будут только после корректировки проекта.

Напомним, что 29 сентября Стадник заявил, что знает, кто лоббирует затяжной процесс реконструкции шахматной школы и обратился к правоохранительным органам заняться расследованием этого.

12 октября стало известно, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных денег при реконструкции «Областного шахматно-шашечного клуба» имени Николая Шелеста.

Как известно, управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля 2018 года заключило соглашение с ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составила 12 миллионов 375 тысяч гривен.

А до этого сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце 2017 года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, 30 мая 2018 года депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.

В июле 2019 года глава Николаевского облсовета Москаленко снова проверила, как проходит ремонт шахматного клуба и ей пообещали, что до конца года работы завершат.

5 сентября в Николаевском облсовете отказали отдать часть финансирования ремонта шахматной школы на строительство стадиона в Витовском районе, на работы по которому государство выделило субвенцию, но необходимо дофинансирование.