Сессия ВР: Нардепы расмотрят создание ВСК для расследования «дела 2 мая» и тарифы на газ

Верховная Рада рассмотрит сегодня создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования «дела 2 мая» в Одессе.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

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10:03 Верховная Рада решила снять с рассмотрения законопроект «Покупай украинское – плати украинцам», который пытались протолкнуть депутаты Радикальной партии в прошлом созыве. За это во вторник проголосовали 263 депутата, пишет «Интерфакс-Украина».

Законопроект предусматривал, что кроме ценового критерия во время оценки тендерных предложений должна учитываться местная составляющая в предмете закупки, а также другие неценовые критерии в случае их установления заказчиком.

По оценке тогдашнего Министерства экономического развития и торговли, проект закона искажал конкуренцию и продвигал интересы отдельных производителей под видом защиты национального производителя, так как 99% участников и победителей в публичных закупках - украинские компании, и только менее 1% - иностранные.

Авторы же уверяли, что целью законопроекта является макрофинансовая стабилизация, улучшение экономического положения Украины, создание новых рабочих мест и повышение доходов граждан. Законопроект был принят в первом чтении в конце 2017 года.

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09:55 сегодня планируется ратифицировать соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также согласовать внесение изменений в подобные соглашения с Кипром и Великобританией.

Нардепы рассмотрят предложение создать Временную следственную комиссию (ВСК) Рады по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Также собираются рассмотреть несколько законопроектов в первом чтении: о недопущении повышения тарифов на газ; о моратории на сплошную вырубку лесов; о дополнительных гарантиях сохранения лесов. Во втором чтении - проект закона о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Также хотят успеть переименовать ряд населенных пунктов, в том числе и город Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.