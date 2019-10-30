«Час – $100, секс защищенный»: Нардепа от «Слуги народа» поймали за интимной перепиской в Раде – он заявляет, что устроил провокацию

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко во вторник, 29 октября, во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Об этом сообщает издание «Буквы».

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам…» и «Loveeto».

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой? Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

В свою очередь, сам народный депутат Яременко заявляет, что он устроил провокацию и «позволил сфотографировать сфабрикованную «переписку»

«После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда «журналисты» подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я поступил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую «переписку». Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ. Продолжение следует», - написал нардеп на своей странице в Facebook

Стоит отметить, что Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У Богдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Медяник засветил переписку о «решении» вопросов с замом Генпрокурора – руководство ГПУ вызвали в комитет ВР. Также ранее другой нардеп от «Слуги народа» засветил переписку, где обсуждал кандидатуру главы Минздрава.