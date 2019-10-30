Нардеп Яременко заявил, что «засветил» интимную переписку, чтобы выразить протест против охоты журналистов на политиков

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, который засветился на скандальной переписке в зале Рады с проституткой заявил, что это была его провокация и своими действиями он «хотел выразить протест против охоты журналистов на политиков».

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает «Страна».

Как известно, 29 октября журналисты засняли переписку Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.

- Народные депутаты становятся жертвами охоты, которая лишена какого-либо политического смысла. Это не журналистика, это – «что вижу - о том пою». Журналисты пытаются подглядеть, сфотографировать, это тяжело назвать журналистикой. Журналисты даже не пытаются взять комментарии у тех, за кем подглядывают, что происходит. Вот против этого мы и выступаем, - заявил нардеп.

Он заявил, что данная переписка является сфабрикованной.

- Мы (нардепы - ПН) следим за тем, что происходит в верху зала, и понимаем, что это будет продолжаться. Мои коллеги, конечно, предупреждали меня этого не делать, но я решил таким способом выразить свой протест. Это не журналистика, а издевательство над информационными потоками и людьми. Не нужно говорить о том, чего нет. Данная переписка является сфабрикованной, и на эту переписку никто с другого конца не отвечал. Этим я хотел показать, что так делать нельзя, и те, кто называют себя журналистами такими действиями злоупотребляют. Результат, – это то, что мы показали, что это идиотизм, фотографировать и не брать комментарии у тех, кого снимают, - сказал нардеп.

На уточняющий вопрос, была ли реакция жены, Яременко ответил, что жена не всегда поддерживает его юмор.

- Об этой переписке знали некоторые коллеги, но это не имеет значения - кто именно, - заявил он.

Яременко также добавил, что «когда журналисты публикуют вот такие желтые новости, они отвлекают внимание от реальных серьезных вещей, и таким образом нельзя вести репортажи».

Он считает, что этой провокацией он смог привлечь внимание к тому, что «в ВР помимо нормальной журналистики СМИ часто создают информацию о вещах, которые не имею ничего общего с политикой и являются непроверенными».

На вопрос готов ли он пройти детектор лжи Яременко сказал, что нет, это не имеет смысла и он не понимает, зачем это делать.

Отметим, что 30 октября во время сессии ВР Яременко в приложении Tinder рассматривал девушек, передают Буквы. Так, Яременко в смартфоне зашел в приложение для знакомств Tinder и стал пролистывать «предложенных» ему девушек. Стоит отметить, что в данном приложении пользователь должен указать возрастной диапазон, территорию, где должна проживать «половинка», и тогда программа выдает пользователи подходящие анкеты.

Если пользователю предложенная анкета не нравится, он ее пролистывает, если наоборот – ставит «лайк». Посмотрев предложенных девушек, нардеп выключил телефон и спрятал его в карман пиджака.