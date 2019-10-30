«Накануне проверок и аудита»: В АРМА заявили о пропаже десятков распорядительных документов

Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, объявило о пропаже нескольких десятков распорядительных документов.

Об этом свидетельствует информация на сайте АРМА.

«28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом», - сказано в сообщении.

Во вторник, 29 октября по факту пропажи документов было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых работников агентства. Проводится служебное расследование.

«По результатам дисциплинарных производств и служебного расследования в Агентстве составят соответствующие выводы. В случае подтверждения потери документов эти выводы будут предоставлены в правоохранительные органы для принятия решений в пределах их компетенции», - сообщают в АРМА.

В агентстве предполагают, что пропажа документов - результат умышленных действий неких лиц, которые намерены препятствовать деятельности АРМА и дискредитировать его перед органами контроля, так как на ближайшее время запланирован ряд проверок ведомства.

Отмечается, что на данный момент и до 8 ноября аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности АРМА. А в ноябре этого года секретариат Кабмина даст оценку результатов деятельности руководителя агентства. Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешнему контролю АРМА. Кроме того, в ближайшее время начнется проверка агентства Счетной палатой.

Напомним, ранее министр Федоров обвинил Госспецсвязи в неэффективности и коррумпированности и анонсировал масштабный аудит ведомства