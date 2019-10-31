Нефедов утверждает, что Таможенную службу нужно «строить с нуля» – он хочет убрать из нее «одиозных людей»

Таможенную службу нужно создавать с нуля, поскольку она сейчас в плачевном состоянии.

Об этом на заседании налогового комитета Верховной Рады заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает «Цензор.НЕТ».

- Возможно, кто-то считает, что украинская таможня сейчас это работающий орган, в котором работает двигатель, и единственное, что нужно, это нажимать на кнопки и им управлять, и он дает какой-то результат. К сожалению, это не так. К сожалению, практически все, что там можно было развалить за время объединения с ГФС, оно было развалено. Доверие общества к таможне – на нуле. Оно ниже налоговых органов и опережает только украинские суды, что вряд ли можно назвать достижением, - заявил Нефедов.

- Этот имидж сформировался не только взяточничеством и неэффективностью. Он сформировался из-за совершенно развалившейся инфраструктуры. Государственная фискальная служба не могла реально осваивать даже те средства, которые выделялись в бюджете. На момент моего прихода (15 июля 2019 года), не то что ни один тендер не начинался, а даже распределение средств в Минфине не было сделано, - добавил он.

По его словам, сейчас на согласовании в Министерстве финансов лежат кандидатуры глав региональных таможен.

- Я не хочу сказать, что вообще никто не работал. Среди моих коллег есть достаточное количество профессиональных и патриотических сотрудников, которые, в том числе, в прямом смысле проливали кровь на востоке. Но я хочу быть откровенным, таможенную службу надо создавать. Она надо было модернизировать, ее не надо как-то полировать, делать косметический ремонт. Её надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное, - констатировал Нефедов.

- Большинство времени с моего назначения было потрачено на то, чтобы создать новую Государственную налоговую службу. На данный момент мы на завершающем этапе, когда на согласовании в Министерстве финансов лежат кандидатуры региональных таможен. После этого начнется этап создания непосредственно юридических лиц, перевод туда людей и распоряжение Кабмина о возложении на нас функций и начало работы, - добавил он. - Важно провести этот этап не механически, а удалив из системы наиболее одиозных людей. Если проводить ротации, или проводить «селекторы» и уговаривать этих людей работать лучше, добиться результата не получится. На сегодня в Гостаможслужбу не из ГФС зашли менее 10 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевскую таможню включат в состав новой Черноморской таможни.