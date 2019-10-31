В Офисе Президента согласовали увольнение вице-губернатора Николаевщины Александра Кушнира

В Офисе Президента Украины согласовали увольнение Александра Кушнира с должности заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в ОПУ.
По информации источников «Преступности.НЕТ» в Николаевской ОГА, заявление об увольнении было подано Александром Кушниром на имя главы Николаевской ОГА Александра Стадника на следующий день после представления последнего в должности главы облгосадминистрации.
По словам собеседника издания из ОП, после прохождения всех процедурных моментов, заявление Кушнира об отставке было согласовано главой Офиса Президента Украины Андреем Богданом на этой неделе - 29 октября.
Как известно, Александр Кушнир был назначен на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации в ноябре 2016 года, при предыдущем губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы финансов, экономического развития и децентрализации.
Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. В частности, на должность заместителя, курирующего направления финансов, которое курировал Александр Кушнир, есть кандидат – выходец из Николаева, который «вам понравится». При чем фамилию кандидата Стадник назвать отказался.
Позже стало известно, что на пост заместителя главы Николаевской областной государственной администрации (именно на финансовое направление, - ред.) претендует чиновница николаевской мэрии Татьяна Стахевич, фигурировавшая в коррупционном деле.
Спустя несколько дней после появления информации о вопросах правоохранителей к претенденту на должность вице-губернатора, глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Татьяна Стахевич его устраивает.
На данный момент кандидатура нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Татьяны Стахевич проходит согласование в Офисе Президента и процедуры спецпроверок, предусмотренные действующим законодательством. Несмотря на это, будущую чиновницу уже довольно часто можно наблюдать в здании Николаевской ОГА. Более того, собеседники «Преступности.НЕТ» из Николаевской ОГА утверждают, что она «активно входит в курс дела, проводя собеседования с руководителями профильных департаментов и управлений». Вместе с тем, в каком статусе она это делает, источник издания указать затруднился.