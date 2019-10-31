В Офисе Президента согласовали увольнение вице-губернатора Николаевщины Александра Кушнира

Александр Кушнир В Офисе Президента Украины согласовали увольнение Александра Кушнира с должности заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в ОПУ.

По информации источников «Преступности.НЕТ» в Николаевской ОГА, заявление об увольнении было подано Александром Кушниром на имя главы Николаевской ОГА Александра Стадника на следующий день после представления последнего в должности главы облгосадминистрации.

По словам собеседника издания из ОП, после прохождения всех процедурных моментов, заявление Кушнира об отставке было согласовано главой Офиса Президента Украины Андреем Богданом на этой неделе - 29 октября.

Как известно, Александр Кушнир был назначен на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации в ноябре 2016 года, при предыдущем губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы финансов, экономического развития и децентрализации.

Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. В частности, на должность заместителя, курирующего направления финансов, которое курировал Александр Кушнир, есть кандидат – выходец из Николаева, который «вам понравится». При чем фамилию кандидата Стадник назвать отказался.

Татьяна Стахевич Позже стало известно, что на пост заместителя главы Николаевской областной государственной администрации (именно на финансовое направление, - ред.) претендует чиновница николаевской мэрии Татьяна Стахевич, фигурировавшая в коррупционном деле.

Спустя несколько дней после появления информации о вопросах правоохранителей к претенденту на должность вице-губернатора, глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Татьяна Стахевич его устраивает.

На данный момент кандидатура нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Татьяны Стахевич проходит согласование в Офисе Президента и процедуры спецпроверок, предусмотренные действующим законодательством. Несмотря на это, будущую чиновницу уже довольно часто можно наблюдать в здании Николаевской ОГА. Более того, собеседники «Преступности.НЕТ» из Николаевской ОГА утверждают, что она «активно входит в курс дела, проводя собеседования с руководителями профильных департаментов и управлений». Вместе с тем, в каком статусе она это делает, источник издания указать затруднился.