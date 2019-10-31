Президент Зеленский и Меркель по телефону обсудили встречу в «нормандском формате» и транзит газа из РФ

Фото: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсудили подготовку к встрече в нормандской формате.

Об этом сообщает Офис Президента.

Президент Украины проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.

Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Напомним, 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.