Богдан рассказал, что вице-премьер времен Януковича консультирует новую таможню – глава ГТС Нефедов ответил, что на его решения Хорошковский не влияет

Андрей Богдан Офис Президента пользуется услугами бывшего председателя Службы безопасности экс-вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультации по украинской таможне.

Об этом глава ОП Андрей Богдан рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Богдан отметил, что когда в ОП пришли к вопросу таможни, контрабанды и доходов бюджета, они встречались «с многими экспертами, специалистами, таможенниками, экономистами», которые и посоветовали им Хорошковского.

- И все сказали, что когда Валерий Иванович был председателем таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все - и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря - рекомендовали нам прислушаться. Потому что, кроме теоретиков, в Украина есть только один практик, который реально это реализовывал. Так, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов, - сказал он.

Глава ОП рассказал, чем именно помогает Хорошковский.

- Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Какие процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации, - отметим он.

Богдан считает «правильным решением» возможность назначения Хорошковского на должность.

- С точки зрения нашей идеологии, мы не берем тех людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно. С точки зрения эффективности, на мой - исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение, - добавил он.

Максим Нефьодов В свою очередь глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опроверг влияние Валерия Хорошковского на принятие решений в ведомстве. Об этом он заявил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, передает «Европейская правда».

- За последний год я видел Хорошковского два раза, в некоторых органах власти.

Я точно могу заверить, что Хорошковский не поддерживает со мной близких отношений, не общается со мной, и у меня не было с ним встречи один на один, - заявил Нефьодов.

Нефьодов также подчеркнул, что общался с Хорошковским и Анатолием Макаренко (бывший глава ГТС - ЭП) по поводу некоторых технологических моментов работы таможни.

- Я откровенно могу сказать, что спрашивал его (Хорошковского - ЭП), как и господина Макаренко, о том какие он использовал методы, и он мне дал технологический совет относительно специфики пересмотра рисков на топ-20 товаров, - прокомментировал глава таможни.

Нефьодов также опроверг возможность того, что Хорошковский влияет на работу таможни.

- Он точно не влияет сейчас на мои решения, - резюмировал Нефьодов.

Напомним, журналисты программы «Схемы» установили, что с начала октября вице-премьер времен экс-президента Украины Виктора Януковича Валерий Хорошковский дважды был в Офисе президента. Впрочем, когда автор расследования Михаил Ткач спросил президента Владимира Зеленского об этом визите, последний отказался комментировать.