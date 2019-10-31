«Повышение эффективности работы госорганов»: Кабмин сокращает штат районных администраций почти на 18,5 тысяч чиновников

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил о сокращении штата районных государственных администраций (РГА) на 18 тыс. 449 позиций.

Об этом Дубилет написал на своей странице в Facebook.

«Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы существенно повысить эффективность работы государственных органов», — отметил министр.

Он рассказал, что в течение последнего месяца была проведена большая работа по анализу всех функций РГА. Всего в администрациях насчитали 111 функций по 11 направлениям, каждое из которых у Дубилета «разложили на атомы».

По его словам, к обсуждению привлекли все профильные министерства, а также сотрудников ОГА и РГА.

Дубилет перечислил несколько принципов сокращения:

- часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТГ); - часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными; - еще часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев); - также некоторые функции объединят.

Также Дубилет сообщил, что предупреждения об увольнении делают сотрудникам за 2 месяца. Им выплачивают все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Кроме того, Кабмин вместе со Службой Занятости работает над тем, чтобы найти новую работу сотруднику еще до момента его увольнения. Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства.

«Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лиц к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций — бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирования», — пояснил Дубилет.

Напомним, ранее директор Николаевской областной службы занятости Дмитрий Оборонько рассказал, что после ликвидации РГА Николаевщины уволенным работникам предложат предпринимательство и работу в ОТГ, но пока заявлений нет.