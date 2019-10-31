Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

Об этом заявил украинский президент на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский заявил также о необходимости сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности.

- Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - заявил Зеленский.

Напомним, на Херсонщине временно закроют морское и воздушное пространство – ВСУ будут проводить учения

Роман Свиридов

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