Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

Об этом заявил украинский президент на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский заявил также о необходимости сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности.

- Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - заявил Зеленский.

Напомним, на Херсонщине временно закроют морское и воздушное пространство – ВСУ будут проводить учения