Зеленский заявил, что если не будет обстрелов, то 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское в Луганской области должно начаться 4 ноября.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое). Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском, - сказал Зеленский на пресс-конференции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Кроме того, Столтенберг добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

- Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести своё оружие и технику, - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции