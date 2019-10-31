«Новый президент – новая надежда»: Венгрия сняла вето с заявления Комиссии Украина-НАТО

Венгрия сняла вето с принятия заявления Комиссии Украина-НАТО, поскольку «в последний момент» Украина и НАТО приняли венгерские предложения к документу.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в четверг, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Венгрии.

- Государства-члены НАТО и Украина приняли венгерское предложение относительно совместного заявления НАТО-Украина в самый последний момент, после истечения официального срока. Это означает, что наша позиция в поддержку закарпатских венгров достигла результатов, - заявил Сиярто.

- В конце концов, они учли наше предложение, и, соответственно, в совместном заявлении выражается поддержка венгерской общине, лишенной своих прав, и содержится призыв к Украине соблюдать международное право и требования международных организаций. Это еще раз дает понять, что Украина должна вернуть права, которые она отняла у национальных меньшинств в сферах образования и других сферах жизни, - добавил венгерский министр.

По его словам, Венгрия «стремится поддерживать добрососедские отношения с Украиной и готова начать консультации с украинской администрацией, в результате чего мы надеемся, что сможем восстановить наши прежние добрососедские отношения».

- Мы продолжаем заявлять: новый президент – новая надежда! - заявил министр.

Напомним, что в 2018 году Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Также ранее сообщалось, что правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.