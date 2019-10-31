В НАТО одобрили пересмотр Комплексного пакета помощи и выделили 40 миллионов евро на поддержку Украины

Комиссия Украина - НАТО одобрила третий пересмотр Комплексного пакета помощи.

Об этом говорится в релизе комиссии по итогам встреч с руководством Украины.

Сообщается, что страны-участницы НАТО по-прежнему готовы оказывать постоянную поддержку программе реформ Украины в секторе безопасности и обороны, в том числе посредством Комплексного пакета помощи (САР)

«Сегодня мы одобрили третий пересмотр CAP, приведя его в соответствие с целями реформы, направленными на реализацию принципов, лучших практик и стандартов и на повышение совместимости с НАТО. В этом отношении вклады союзников в целевые фонды НАТО играют важную роль», - говорится в сообщении.

Также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выделил на поддержку Украины в оборонных сферах более 40 млн евро. Об этом он сообщил после заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Столтенберга, деньги были выделены на поддержку в сферах боевого командования и контроля, киберобороны и медицинской реабилитации.

- Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты, - сообщил генсек НАТО.

Отметим, Комплексный пакет помощи для Украины (CAP) был одобрен на заседании глав государств и правительств Комиссии Украина - НАТО в Варшаве 9 июля 2016 года.

Напомним, Венгрия сняла вето с принятия заявления Комиссии Украина-НАТО, поскольку «в последний момент» Украина и НАТО приняли венгерские предложения к документу.