Нардеп от «Слуги народа» Дубинский начал собирать подписи за отставку Генпрокурора

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Депутаты Верховной Рады собирают подписи под коллективной инициативой о выражении недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом в Telegam-канале сообщил нардеп Александр Дубинский. 

«Закрыто дело против детектива НАБУ, «слившего» уголовку против сына Свинарчука-Гладковского. При этом Рябошапка попытался прикрыть эту историю обращением по снятию неприкосновенности с Дубневича, хотя ещё недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска развалить дело в суде», - написал Дубинский. 

По словам Дубинского, учитывая эти факты, а также «покрывательство убийц лично генпрокурором», он подписал проект постановления про недоверие Рябошапке. Судя по фотографии документа, обнародованной нардепом, помимо него, проект документа подписали депутаты Максим Бужанский и Антон Поляков (фракция «Слуга народа»).

В свою очередь экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegam-канале сообщает, что Дубинский начал собирать подписи, чтобы отвлечь внимание от того, что он не голосовал за арест нардепа Дубневича. 

«Один из спикеров Коломойского в нынешней Раде Александр Дубинский решил, как переключить внимание общества с того факта, что ни он, ни вся группа Коломойского не голосовали за снятие неприкосновенности с известного “мародёра" на железной дороге Ярослава Дубневича. Дубинский объявил, что начинает сбор подписей… за отставку Руслана Рябошапки с поста генпрокурора. Как вам такой ход?» - написал Левченко.

Роман Свиридов

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