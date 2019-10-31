Нардеп от «Слуги народа» Дубинский начал собирать подписи за отставку Генпрокурора

Депутаты Верховной Рады собирают подписи под коллективной инициативой о выражении недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом в Telegam-канале сообщил нардеп Александр Дубинский.

«Закрыто дело против детектива НАБУ, «слившего» уголовку против сына Свинарчука-Гладковского. При этом Рябошапка попытался прикрыть эту историю обращением по снятию неприкосновенности с Дубневича, хотя ещё недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска развалить дело в суде», - написал Дубинский.

По словам Дубинского, учитывая эти факты, а также «покрывательство убийц лично генпрокурором», он подписал проект постановления про недоверие Рябошапке. Судя по фотографии документа, обнародованной нардепом, помимо него, проект документа подписали депутаты Максим Бужанский и Антон Поляков (фракция «Слуга народа»).

В свою очередь экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegam-канале сообщает, что Дубинский начал собирать подписи, чтобы отвлечь внимание от того, что он не голосовал за арест нардепа Дубневича.