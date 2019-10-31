Норвежская компания построит в Украине самую большую ветроэлектростанцию в Европе

Компания NBT AS из Норвегии и китайский концерн State Grid Corporation of China построят в Украине две ветроэлектростанции — «Зофия 2» мощностью 300 МВт и «Зофия 3» мощностью 450 МВт. Данный проект станет крупнейшим ветропарком в Европе.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ветроэлектростанции планируют построить в Запорожской области на побережье Азовского моря, возле Кирилловки. Следует отметить, что общий объем инвестиций, вложенных в проект, превысит 1 миллиард евро. Данная сумма эквивалентна 1% ВВП Украины.

Согласно плану, общая выработка ветропарка должна составить 2900 ГВт/ч в год, что позволит обеспечить энергией 340 тыс. домохозяйств. Также благодаря ветропарку удастся предотвратить выброс 1,6 млн тон СО2 в год.

Напомним, ЕИБ и Франция инвестируют почти 100 миллионов евро в проекты очистки воды в Мариуполе.