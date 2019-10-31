Конгресс США очертил правила, по которым будет расследовать импичмент Трампу – теперь публично заслушают свидетелей

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Это первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента, инициированной Демократической партией.

В поддержку соответствующей резолюции высказались 232 члена Палаты представителей, 196 были против. В частности, против проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.

Голосование установило следующие шаги в расследовании относительно возможного импичмента, поскольку законодатели переходят от недель закрытых интервью со свидетелями к публичным слушаниям и, в конечном счете, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранение Трампа от должности.

Резолюция предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому комитету продолжать расследование. Их цель, согласно резолюции – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – расследуют, о чем он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена - сына Джо Байдена, конкурента Трампа на будущих выборах.