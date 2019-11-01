Герсак объявил взыскание руководителю Южноукраинского СБУ, а после общения с местным «бомондом» заявил, что «в городе кризис в депутатском корпусе»

Виталий Герсак Глава УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак не удовлетворен работой начальника отдела Южноукраинского СБУ Павла Малого и объявил ему взыскание.

Об этом Виталий Герсак сообщил во время своего визита в Южноукраинск, общаясь с представителями местной общественности и органов власти, сообщает издание «Барометр».

Начальник облСБУ также заявил, что в будущем готов будет принять и кадровое решение, если это будет нужно.

«Я заслушал начальника местного (Южноукраинского, - ред.) отдела СБУ Павла Малого, скажу честно, его работой я не доволен. Ему объявлено взыскание. И если надо будет принять кадровое решение, я его приму и у вас будет новый начальник отдела СБУ. […] Я встречался с Сергеем Горностаем (депутат Южноукраинского горсовета от «Батькивщины», - ред.), и после нашего разговора я обеспокоился ситуацией, которая сложилась в Южноукраинске. Поэтому я приехал, и хочу узнать объективную информацию, что происходит у вас в местной власти…», — заявил Виталий Герсак.

Во время своего пребывания в Южноукраинске, Виталий Герсак выслушал представителей местной общественности и представителей местной власти. Среди тех, кто пришел и активничал на встрече с главой областного управления СБУ был депутат Южноукраинского городского совета Сергей Горностай, который был судом приговорен к трем годам условного срока за вымогательство. При этом, сам подсудимый Горностай в суде свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном и при этом попросил прощения у госслужащей, у которой требовал деньги. Помимо этого, свое мнение на встрече высказали и другие депутаты Южноукраинского городского совета, в том числе и секретарь горсовета Людмилой Дзюбенко.

«После продолжительных выступлений и затянувшихся монологов выступающих, Виталий Герсак заявил, что подошло время подвести итоги», - пишет издание и приводит итоговую цитату Герсака: «Виталий Герсак отметил, что в Южноукраинске действительно есть кризис, особенно в депутатском корпусе».

Напомним, ранее сообщалось, что УСБУ в Николаевской области попросило жителей Николаевщины заявлять в спецслужбу о коррупции, сепаратизме и резонансных преступлениях.