Нардеп Анна Скороход расплакалась во время заседания ВР, потому что её поправки к закону проигнорировали

Народный депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту.

Об этом сообщает «УНИАН».

Это произошло во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1). Когда во время рассмотрения поправок Скороход предоставили слово для выступления с места относительно ее поправок к законопроекту, она на русском языке сказала:

- Вы знаете, такое впечатление, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим поправкам, значит, я хочу пройти по своим поправкам....

Ее слова аплодисментами перебили другие депутаты. Во время выступления Скороход расплакалась. Несколько коллег подошли к ней и начали утешать. Затем Скороход добавила уже по-украински, что на заседании комитета были достигнуты определенные договоренности.

- На сегодняшний день, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены, - сказала со слезами депутат.

После этой ситуации Скороход успокоилась, и депутаты продолжили рассматривать поправки, в том числе, и ее.

«Левый берег» пишет, что 29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 (Мироновка Киевской области). Раньше она была менджеркой строительного комбината «Прогресс». Ее называют гражданской супругой российского банкира Алексея Алякина, сбежавшего в Украину.