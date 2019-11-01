В Кремле заявили, что могут выделить деньги на восстановление Донбасса, но ставят свои условия

Российская Федерация может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако это зависит от того, каким путем пойдет урегулирование ситуации в регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РБК-Украина».

По его словам, Россия вместе с другими странами «делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта». Он также подчеркнул, что для участия России в восстановлении Донбасса нужны определенные условия.

«Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда», - добавил Песков.

Отметим, заявление Пескова прозвучало после того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ток-шоу «Право на владу» заявил, что Россия должна будет выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса.