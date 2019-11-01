Губернатор Стадник определился с кандидатурами еще двоих своих замов – они разделят между собой сферу полномочий Гайдаржи

Должности заместителей главы Николаевской облгосадминистрации могут занять Андрей Мартынюк и Сергей Бычков.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Николаевской ОГА.

Оба кандидата на должность заместителя будут делить между собой обязанности Валентина Гайдаржи. 39-летний Андрей Мартынюк будет курировать сферой инфраструктуры. С 2014 по 2015 год Мартынюк занимал должность главы Службы автодорог Черкасской области. При этом, на черкасских сайтах сообщалось, что на Мартынюка поступали многочисленные жалобы, в августе 2015 года люди вышли на митинг с требованием уволить его с должности директора САД.

Андрей Мартынюк, сайт "Прочерк" фото сайта "Прочерк"

В 2015 году на сайте «Прочерк» сообщили, что вместо Мартынюка директором САД Черкащины назначили его заместителя.

Кроме того, в 2014 году Андрей Мартынюк баллотировался в Верховную Раду Украины по спискам от партии «Либеральная партия Украины».

В 2017 году, по информации сайта "Прочерк", Мартынюк претендовал на должность штатного советника городского головы Черкасс.

В декларации, опубликованной в 2018 году Андрей Мартынюк указал только движимое имущество – легковой прицеп ПР ПВА-2 2007 года выпуска, а также зарплату, полученную во время работы в департаменте организационного обеспечения Черкасского городского совета в размере 132 тысячи 525 гривен.

Что же касается Сергея Бычкова, о нем информации можно найти немного. В его декларации указано, что он является директором коммунального предприятия «Коммунальник» в Бобринецком районе Кировоградской области. В 2018 году Бычков задекларировал недостроенный жилой дом в Бобринецком районе площадью 104,4 квадратных метра, легковой автомобиль АЗЛК 2140 1987 года выпуска, легковой автомобиль ВАЗ 2003 года выпуска (декларирует его жена Елена), а также легковой прицеп ПП 2.8 2001 года выпуска. Также он задекларировал зарплату в размере 193 тысячи 843 гривны, которую получал, работая в Бобринецком райавтодоре.

фото Александра Стадника со страницы в Facebook

Стоит отметить, что уже 24 сентября, судя по фотографиям, Сергей Бычков присутствовал на встрече Александра Стадника с народными депутатами.

Ранее сообщалось, что єкс-налоговик из Киева Александр Коваленко, который участвовал в конкурсе на занятие должности одного из руководителей Государственного бюро расследований, претендует на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.

Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. При этом, говоря об одном из них, Стадник сказал, что этот человек работал в налоговой и «имеет большую практику в расследовании коррупционных схем».

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента Украины согласовали увольнение Александра Кушнира и Валентина Гайдаржи с должностей заместителей главы Николаевской областной государственной администрации. При этом, на должность заместителя по вопросам финансов, которыми ранее курировал Александр Кушнир, претендует чиновница николаевской мэрии Татьяна Стахевич, фигурировавшая в коррупционном деле. Спустя несколько дней после появления информации о вопросах правоохранителей к претенденту на должность вице-губернатора, глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Татьяна Стахевич его устраивает.