Руководитель «Николаевского облавтодора» Харлан после разговора со своим начальником написал заявление об увольнении

Начальник ДП «Николаевский облаватодор» Денис Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источников в Николаевской ОГА.

По словам собеседника издания, Харлана в пятницу, 1 ноября, вызвал к себе глава ОГА Александр Стадник. В своем кабинете он набрал руководителя «Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» Романа Косинского и передал трубку Харлану. Косинский заявил, что Харлан должен написать заявление об увольнении, что последний в итоге и сделал.

В свою очередь, в комментарии «Преступности.НЕТ» Денис Харлан заявил, что заявление ему предложили написать из-за комплексной проверке, которой собираются подвергнуть «Николаевский облавтодор».

— Заявление я написал. Мне объяснили причину. Руководство мое сказало, что будет комплексная проверка. После комплексной проверки будет решаться вопрос о моем нахождении на должности. Чтобы не было никаких злоупотреблений, сказали написать заявление, - сказал Денис Харлан.

При этом, он добавил, что готов после результатов проверки работать дальше.

По информации «Преступности.НЕТ», со следующей недели ДП «Николаевский облавтодор» начнет проверять комиссия «Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины».

Ранее сообщалось, что руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации. Также ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана.

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.

Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах.