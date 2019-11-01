Нардеп Яременко из-за скандала с интимной перепиской подал в отставку с поста главы комитета ВР и упрекнул «Слугу народа»

Народный депутат Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Верховной Рады по вопросам международных связей. Но спикеру парламента Разумкову он пока его не отдаст.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее журналисты опубликовали фото, что Яременко во время заседаний Верховной Рады переписывался с девушкой легкого поведения и еще несколькими женщинами.

Яременко заявил, что подал в отставку, «учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента». Ранее фракции «Голос», «Батьківщина» и «Европейская солидарность» потребовали отставки Яременко с поста главы комитета.

«Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии «Слуга народа», которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник, через неделю)».