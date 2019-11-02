Первый замглавы Офиса Президента представил нового главу Черниговской ОГА Прокопенко

Андрей Прокопенко и Сергей Трофимов (Фото: Офис Президента) В пятницу, 1 ноября, первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов представил нового главу Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Трофимов представил нового губернатора Черниговской области по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. В зале облгосадминистрации он зачитал указ Президента о его назначении и передал Прокопенко удостоверение.

Справка:

Андрей Прокопенко родился в 1982 году. В 2003-м окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кандидат философских наук. Был заместителем директора общественной организации «Молодежная альтернатива», исполнительным директором ОО «Институт процессов социального развития». С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью. Был депутатом Черниговского областного совета 7-го созыва.

На сайте облсовета указано, что в мае 2017 года на сессии депутаты проголосовали за то, чтобы Прокопенко сложил полномочия по его же заявлению. В областной совет он был избран от партии «Наш Край».