«Он хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит», – Трам ждет Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге для журналистов в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico и трансляцию выступления Трампа.

– Он (Зеленский), вероятно, приедет (в Белый дом), - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом.

Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице.

– Я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Считаю, он приедет очень скоро, - добавил президент, не уточнив сроки визита Зеленского.

– Он (Зеленский) - хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит, - резюмировал Трамп.

Напомним, ряд американских СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Это стало основанием для того, что чтобы конгресс США начал процедуру импичмента Трампа. Позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

После Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

А 1 ноября Федеральный суд США обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимир Зеленский.