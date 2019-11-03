СМИ сообщили о драке Богдана и Баканова – у Зеленского назвали это фейком и сожалеют, что его подхватили серьезные издания

Ряд украинских СМИ сообщил, что в среду, 30 октября в Офисе президента Украины произошла драка между главой офиса Андреем Богданом и руководителем СБУ Иваном Бакановым.

В частности об этом на своей странице в Telegram сообщила журналистка Соня Кошкина.

В своем сообщении Кошкина подтверждает пост журналиста Станислава Речинского, в котором тот пишет о драке и о том, что Андрею Богдану выбили зуб и с тех пор он на работу не выходил.

«Фактаж весь подтверждаю — проверила», пишет Кошкина.

«В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта — назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал», — заявил Речинский.

Позже глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал информацию журналистки Сони Кошкиной о драке с главой СБУ Иваном Бакановым.

«Баканов не попадайся на моем пути!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!» — написал глава Офиса президента в Facebook.

Также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке главы ОП Андрея Богдана и главы СБУ Иваном Бакановым. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди», − написал Тимошенко.

Напомним, в начале апреля народный депутат Сергей Лещенко и экс-президент Грузии Саакашвили обвинили президента Петра Порошенко в сотрудничестве с израильским «черным» политтехнологом Моше Клюгхафтом. Так, по словам Лещенко, Клугхафт использует «жесткий стиль политической борьбы, не останавливаясь ни перед чем». В то же время в Администрации президента отрицали, что сотрудничают с израильским политтехнологом.

А во время предвыборной кампании в сети появился ролик, как тогда еще кандидата в Президенты Зеленского сбивает грузовик. Тогда у кандидата сообщили, что полиция установила предполагаемого автора этого видео.