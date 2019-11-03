«Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!» - Нардеп Кива угрожал мужчине, который поинтересовался, почему депутат ходит с охраной

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива пригрозил незнакомому человеку физической расправой.

Инцидент произошел возле здания Верховной Рады в пятницу, 1 ноября, примерно в 15:50.

У депутата поинтересовались, почему он ходит с охраной, предположив, что Кива прячется от украинцев.

Ответ нардепа был весьма жестким, он перешел на ругательства и пригрозил «отрезать голову».

Прохожий: От народа, да? Кива: А? Прохожий: От народа прячетесь, да? Кива: В смысле? Прохожий: Ну вот с охраной... Кива: Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Илья Кива создал полулегальный специальный отряд под крылом Национальной полиции.

Отметим, в Киевсовете 4 октября титушки, связанные с Ильей Кивой, облили зеленкой депутата группы «Киевская команда», бывшего главу фракции «Самопомощь» Сергея Гусовского. Ранее сообщалось, что 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.

Также В 2016 году в Киеве группа неизвестных лиц во главе с советником главы МВД Ильей Кивой подожгли здание телеканала «Интер».

Ранее Кива заявлял, что Украине нужен тоталитарный режим. Также Илья Кива заявлял, что он будет Президентом Украины и что министр внутренних дел Арсен Аваков также пророчит такое развитие событий. Помимо того Кива также высказывался о том, что гомосексуалистов необходимо «предавать смерти».

Кроме того, будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины он выступал за внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.