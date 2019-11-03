Министерство экономики получило в свое управление «Укрспир» и еще почти 500 госпредприятий

Министерство экономики взяло под управление почти 500 государственных агропредприятий.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило в подчинение ряд стратегических предприятий. Это два предприятия «Укрспирт», «Аграрный Фонд», «Государственная Продовольственная Зерновая Корпорация Украины», «Артемсоль» и «Коневодство Украины».

«Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты принятия в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий», - написал Тимофей Милованов он в своем Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзалізницю» вернут в сферу Мининфраструктуры и разделят на три части.