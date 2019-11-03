«Важный груз для МКС»: Украинско-американская ракета вывела на орбиту грузовой корабль

Украинско-американская ракета-носитель «Антарес» 2 ноября вывела на орбиту грузовой корабль «Сигнус», который доставит на Международную космическую станцию ​​3750 кг полезного груза.

Об этом сообщает Конструкторское бюро «Южное» на своей странице в в Facebook.

Украинское бюро разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.

«Главный разработчик РН «Антарес» - американская корпорация Northrop Grumman. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля «Сигнус» (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени PH «Антарес» разработало ГП «КБ «Южное», а изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков) «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье) , «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др», - говорится в сообщении.

В бюро отметили, что техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ «Южное».

Пуск ракеты осуществили в 15:59 из Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Стыковка с МКС запланирована 4 ноября.

Напомним, ранее Зеленский предложил президенту Бразилии возобновить космический проект, прерванный в 2015 году.