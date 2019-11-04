Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Украиной, Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с тремя странами – Украиной, Россией и Китаем.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие», - отметил американский лидер.

Трамп считает, что он может ладить с другими государствами, хотя другие и не понимают этого.

По его словам, его поддержка Украины тоже «очень хорошая».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил на брифинге для журналистов в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.