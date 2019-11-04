Жена экс-генпрокурора Луценко, которая прошла в Раду от партии Порошенко, решила сложить мандат, - СМИ

Народный депутат от фракции Европейской солидарности, супруга экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирина Луценко решила сложить свои полномочия в парламенте.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на два источника во фракции Евросолидарности.

По информации источников, Луценко уже написала соответствующее заявление и подала его в аппарат парламента. Причина, указанная в нем - состояние здоровья.

- Она будет работать в Раде, пока не проголосуют в сессионом зале, - отметил собеседник.

В Раду Луценко прошла по партийным спискам ЕС, занимая 15-й номер. Является членом комитета по вопросам экологической политики и природоиспользования. В парламенте прошлого созыва была представителем пятого президента Петра Порошенко.

Стоит отметить, что следующим нардепом вместо Луценко от «Европейской солидарности» может стать Наталья Бойко, которая идет под №24 в партийном списке.

Напомним, жена Генпрокурора Луценко перепутала доклады и выругалась в микрофон с трибуны ВР

Справка: Наталья Бойко в 2019 году баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии «Европейская Солидарность» (№24 в списке) но не прошла в парламент. С февраля 2017 занимала должность заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика по вопросам европейской интеграции. В 2015 году занимала должность советника Администрации президента Украины. К 2015 году работала в должности консультантки и координатор проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов в компании «Environmental Resources Management» (г.. Франкфурт-на-Майне, Германия), специализировавшейся на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности в Украине.