«Государство тратит 60 миллионов на банковские комиссии»: Кабмин запретил органам власти выплачивать зарплату чиновникам наличными

В воскресенье, 4 ноября, правительство Украины приняло постановление, которым переводит все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, такое решение — это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. В настоящее время, по данным чиновника, центральные органы власти и ОГА, которые выплачивают сотрудникам зарплату наличными тратят на банковские комиссии 60 миллионов гривен в год. Кроме того, есть выплаты за командировки.

«Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет… Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя», — написал он.

Он утверждает, что 60 миллионов – не критическая сумма в масштабах бюджета, но это только одна из инициатив по оптимизации бюджета.

«Кстати, как бывший банкир, я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, — это убыточная история», — добавил Дубилет.

Напомним, Кабмин сокращает штат районных администраций почти на 18,5 тысяч чиновников.