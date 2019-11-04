На должность главы Снигиревской РГА претендует работник николаевского порта «Ольвия»

На должность главы Снигиревской районной государственной администрации претендует Иван Зубрицкий.

Об этом свидетельствует его электронная декларация как кандидата на эту должность.

Как исходит из его декларации, ранее он работал в николаевском филиале «Администрации морских ортов Украины» «Ольвия». За 2018 год он заработал там 217 тысяч 688 гривен, а также получил 195 тысяч от отчуждения имущества.

Что касается недвижимости, то кандидат указал дом в Николаеве, приобретенный в 2013 году за 227 тысяч, владельцем которого является некая Валентина Судакова.

Среди транспортных средств в декларации есть «Volvo XC90», которую Зубрицкий приобрел вв 2018 году за 657 тысяч гривен, грузовик «Маз» 1994 года выпуска, «Toyota Camry» его супруги Анны, купленную в 2016 году за 420 тысяч гривен.

Как исходит из его декларации, он хранит наличными средствами 30 тысяч долларов, а его жена – 2 тысячи 200 долларов на банковском счете.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, уволил ряд глав районных государственных администрации, в том числе и в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской РГА Инна Бойко 2 июля написала заявление об увольнении по собственному желанию.