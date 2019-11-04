Нардеп Луценко подтвердила, что складывает мандат из-за состояния здоровья

Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Луценко подтвердила, что досрочно прекращает свои депутатские полномочия.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, Луценко отметила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

«Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», - подчеркнула нардеп.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко также сообщил, что его жена складывает мандат по состоянию здоровья и опроверг версию о том, что они уезжают из Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Луценко решила сложить свои полномочия в парламенте.

Стоит отметить, что следующим нардепом вместо Луценко от «Европейской солидарности» может стать Наталья Бойко, которая идет под №24 в партийном списке.

Напомним, жена Генпрокурора Луценко перепутала доклады и выругалась в микрофон с трибуны ВР