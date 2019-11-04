Нардеп Луценко подтвердила, что складывает мандат из-за состояния здоровья

Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Луценко подтвердила, что досрочно прекращает свои депутатские полномочия.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook.
В частности, Луценко отметила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
«Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», - подчеркнула нардеп.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко также сообщил, что его жена складывает мандат по состоянию здоровья и опроверг версию о том, что они уезжают из Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Луценко решила сложить свои полномочия в парламенте.
Стоит отметить, что следующим нардепом вместо Луценко от «Европейской солидарности» может стать Наталья Бойко, которая идет под №24 в партийном списке.
Напомним, жена Генпрокурора Луценко перепутала доклады и выругалась в микрофон с трибуны ВР