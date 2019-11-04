Зеленский сменил главу ОГА и уволил руководителя СБУ в Черкасской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара, уволив с этой должности Игоря Шевченко.

Об этом говорится в президентских указах №№797, 798 от 4 ноября.

«Назначить Боднара Романа Николаевича председателем Черкасской областной государственной администрации», - говорится в одном из указов.

Предыдущим указом Президент Украины уволил Игоря Шевченко с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

«Уволить Шевченко Игоря Юрьевича от должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в указе №797/2019.

Роман Боднар Согласно декларации кандидата на должность, поданной в НАПК, Боднар зарегистрирован в Черновцах, но проживает в Мариуполе.

Согласно документу, Боднар владеет половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м, другого недвижимого имущества и автомобиля нет. Накоплений имеет только 120 000 грн.

В декларации указано, что в 2018 году Боднар работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 000 гривен зарплаты.

Также он задекларировал одноразовую денежную помощь участника боевых действий в сумме 1265 грн.

Перед этим Боднар также подавал декларацию кандидата на должность заместителя председателя Житомирской ОГА.

Также в указе №800/2019 Зеленский уволил руководится Управления Службы безопасности в черкасской области Сергея Ходунова.

Отметим, что Ходунов и Шевченко были представлены 31 июля во время визита Зеленского в Черкасскую область.

Напомним, что ранее правительство поддержало увольнение главы Луганской ОГА и согласовало кандидатуры глав еще четырех областей. Также глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке. На заседании правительства согласовали нового губернатора - им станет харьковский бизнесмен Алексей Чернышов.