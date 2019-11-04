Глава Николаевской ОГА подтвердил, что его новыми заместителями станут кировоградский директор КП и черкасский дорожник

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подтвердил, что назначит своими заместителями Сергея Бычкова и Андрея Мартынюка.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Стадник 4 ноября пришел на заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета. На ней он анонсировал назначение одного из своих заместителей.

- Сегодня будет зам, который будет назначен. Нравится он кому-то или не нравится, чужой он, свой. Мне важен результат, такой, чтобы он устраивал всех, и вас, и меня. И чтобы я полноценно понимал: те средства, которые мы будем выделять, они должны быть использованы на 100%, без коррупции, без воровства. Чтобы мы с вами перед всеми жителями Николаевской области как минимум ходили с поднятой головой, - сказал Стадник, но не уточнил, о каком именно заместителе он говорит.

Позже в комментарии «Преступности.НЕТ» Стадник подтвердил, что его заместителями станут Бычков и Мартынюк, при этом Бычков станет первым вице-губернатором.

Ранее сообщалось, что Бычков и Мартынюк будут делить между собой обязанности бывшего вице-губернатора Валентина Гайдаржи, который ушел в отставку (инфраструктура, строительство, экология и ЖКХ). В частности, что Андрей Мартынюк будет курировать сферу инфраструктуры.

Мартынюк ранее занимал должность главы Службы автодорог Черкасской области, а Бычков являлся директором коммунального предприятия «Коммунальник» в Бобринецком районе Кировоградской области.

По словам депутата областного совета Валерия Колесникова, Мартынюк уже вовсю работает на новой должности. На завтра Мартынюк хочет созвать заседание депутатской комиссии по вопросам инфраструктуры, чтобы узнать, какой суммой на ремонт областных дорог можно будет располагать.