Экс-директор «Николаевского облавтодора» Харлан не пришел на депутатскую комиссию: «Недостаточно безопасности в облсовете»

Бывший руководитель ДП «Николаевский облавтодор» Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

Об этом он написал в письме, которое направил на главу комиссии, сообщает «Преступности.НЕТ».

В ходе заседания депутат Валерий Колесников сообщил, что Харлана не будет на комиссии, поскольку ему не обеспечена безопасность. При этом депутат напомнил о случае, который произошел на прошлой комиссии, когда депутат Вадим Олабин хотел выгнать Харлана с комиссии.

— От облавтодора смешное послание о том, что они не будут, потому что им не обеспечена безопасность. Вы знаете, что было на прошлой комиссии, один из наших… Ну довели, я бы тоже так поступил, - сказал Колесников.

В письме сказано, что депутаты на прошлой комиссии задели честь и достоинство Харлана.

«В последнее время имело место неконтролированое поведение депутатского корпуса на комиссии, нарушение чести, достоинства и репутации приглашенного», - сообщили в облавтодоре.

Ранее сообщалось, что руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации. Также ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. После так и не начавшегося совещания в облавтодоре Денис Харлан по требованию руководителя «Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» Романа Косинского написал заявление об увольнении.

При этом, депутат Василий Жосан в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что с 4 ноября в Николаевской области работает комиссия «Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины».

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.

Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.