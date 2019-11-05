Президент Украины издал указ о повышении мер безопасности и инвентаризации на военных складах

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября издал указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Украины».

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Указ издан с целью повышения состояния обеспечения живучести, взрыво- и пожаробезопасности и охраны на арсеналах. Кабинету министров Украины поручили:

2) принять меры по урегулированию в установленном порядке вопроса об особом режиме использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов.

1) обеспечить в соответствии с обоснованными потребностями финансирование мер обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, определенных соответствующими программными документами;

Министерство обороны Украины должно будет:

6) принять меры по решению вопросов относительно отселения с территорий военных городков лиц, утративших связь с Вооруженными силами Украины.

4) организовать приведение в соответствии с установленными требованиями электроснабжения арсеналов, а также инфраструктуры военных городков;

3) усилить контроль за выполнением контрактов по реконструкции технических территорий арсеналов;

2) принять меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов в соответствии с установленными требованиями;

1) провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах;

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины поручили:

1) принять меры по приведению условий хранения боезапаса, который в том числе находится на площадках открытого хранения арсеналов, в соответствии с установленными требованиями;

2) обеспечить плановое обновление производственных мощностей арсеналов ВСУ и их эффективное использование, а также усиление контроля за разработкой и соблюдением технологических процессов по составлению и ремонту боеприпасов на арсеналах Вооруженных Сил Украины;

3) обеспечить планирование и реализацию мер по повышению уровня безопасности арсеналов с учетом требований и стандартов, используемых в государствах – членах НАТО;

4) принять меры по приведению состояния организации охраны и обороны арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины в соответствии с установленными требованиями;

5) организовать приведение объемов и порядка содержания запасов материально-технических средств на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины в соответствии с установленными нормативами.