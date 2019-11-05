Президент Украины издал указ о повышении мер безопасности и инвентаризации на военных складах

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября издал указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Украины».
Об этом сообщается на сайте Президента Украины.
Указ издан с целью повышения состояния обеспечения живучести, взрыво- и пожаробезопасности и охраны на арсеналах. Кабинету министров Украины поручили:
1) обеспечить в соответствии с обоснованными потребностями финансирование мер обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, определенных соответствующими программными документами;
2) принять меры по урегулированию в установленном порядке вопроса об особом режиме использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов.
Министерство обороны Украины должно будет:
1) провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах;
2) принять меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов в соответствии с установленными требованиями;
3) усилить контроль за выполнением контрактов по реконструкции технических территорий арсеналов;
4) организовать приведение в соответствии с установленными требованиями электроснабжения арсеналов, а также инфраструктуры военных городков;
5) обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных объектов Вооруженных сил Украины;
6) принять меры по решению вопросов относительно отселения с территорий военных городков лиц, утративших связь с Вооруженными силами Украины.
Генеральному штабу Вооруженных сил Украины поручили:
1) принять меры по приведению условий хранения боезапаса, который в том числе находится на площадках открытого хранения арсеналов, в соответствии с установленными требованиями;
2) обеспечить плановое обновление производственных мощностей арсеналов ВСУ и их эффективное использование, а также усиление контроля за разработкой и соблюдением технологических процессов по составлению и ремонту боеприпасов на арсеналах Вооруженных Сил Украины;
3) обеспечить планирование и реализацию мер по повышению уровня безопасности арсеналов с учетом требований и стандартов, используемых в государствах – членах НАТО;
4) принять меры по приведению состояния организации охраны и обороны арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины в соответствии с установленными требованиями;
5) организовать приведение объемов и порядка содержания запасов материально-технических средств на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины в соответствии с установленными нормативами.
Напомним, ранее Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов были взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У») были уничтожены.