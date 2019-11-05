Депутат Невенчанный через суд заставил ГБР расследовать возможные нарушения при утеплении домов в Николаеве, хотя этим уже занимается полиция

Территориальное управлении ГБР в Николаеве через суд заставили заниматься расследованием возможного хищения бюджетных средств при реализации департаментом энергоффективности Николаевского горсовета программы энергосбережения.

Скан-копия запроса ТУ Госбюро расследований в Николаеве на имя городского головы Александра Сенкевича имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

В документе указано, что ГБР с 26 сентября этого года расследует уголовное производство с квалификацией по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, в ходе которого проверяются факты возможной растраты Департаментом энергетики бюджетных денег в ходе реконструкции с термосанацией, которые проводили фирмы «Голден-Буд» и «Фасад-Центр».

У мэра Николаева Александра Сенкевича следователь просит решение сессии о присоединении к «Европейской инициативе «Соглашение мэров» и меморандума о партнерстве относительно реализации энергетического менеджмента между Госагентством по энергоэффективности Украины и громадой Николаева.

Также из мэрии запросили ряд тендерной и проектной документации о проведении соответствующих работ фирмами «Голден-Буд» и «Фасад-Центр».

Отметим, что ГБР внесло эти сведения в Единый реестр досудебных расследований после решения Заводского райсуда от 12 сентября, которым была удовлетворена жалоба заявителя об отказе следователем ГБР начинать это уголовное производство.

Заявителем был депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный, который обращался в ГБР по этому поводу в ГБР еще 15 августа, о чем сам сообщал в Facebook.

Отметим, что расследованием возможных хищений в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета занимается Следственное управление ГУНП в Николаевской области.

В частности 18 февраля сотрудники полиции проводили обыск в департаменте энергетики в рамках этого расследования.

А 11 мая директору департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Уже 24 мая, в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. Работников вышеупомянутых структурных подразделений не допускают на рабочие места. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.