«Заявление было написано под давлением»: Директор «Николаевкого облавтодора» Харлан попросил руководство Укравтодора не увольнять его

Денис Харлан, недавно написавший заявление об увольнении с должности директора ДП «Николаевский облавтодор», отозвал свое заявление обратно.

Соответствующие документы он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Ранее Денис Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже он заявил, что уволиться его заставили.

Как обозначил Харлан в своем отзыве, заявление об увольнении он написал под давлением.

«Прошу не соглашать мое заявление об увольнении по согласованию сторон (считаю его недействительным), так как оно было написано мною под давлением, а также в нем не была обозначена мною дата написания заявления, что противоречит КЗОТу», - написал харлан.

Также начальник облавтодора заявил, что не может уйти с поста директора облавтодора перед началом зимы.

«Считаю нецелесообразным увольняться в тяжелый для компании осеннее-зимний период, что может привести к опасным последствиям по безопасности движения на дорогах Николаевщины», - добавил Харлан.

Свои заявления от отзыве он написал на имя врио главы правления АТ «ГАК» Автомобильные дороги Украины» Романа Косинского, а также исполняющему обязанности главы «Укравтодора» Олегу Федоренко.

Примечательно, что ранее депутат областного совета Валерий Колесников у себя на странице в Facebook сообщил, что в Николаевскую область приехали члены комиссии АТ «ГАК «Автомобильные дороги Украины», и в сопровождении Харлана и врио начальника Службы автодорог Николаевской области Андрея Кристенко проводили время в одном из заведений.

Ранее сообщалось, что руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации. Также ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана.

Также напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана. После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.

Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.