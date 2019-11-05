Прокурор Черновицкой области, которого раскритиковал премьер Гончарук, подал в отставку

Олег Соболь уволился с должности прокурора Черновицкой области. В пятницу, 1 ноября, был его последний рабочий день.

Об этом сообщает местное издание Чернівецький промінь со ссылкой на пресс-секретаря областной прокуратуры Наталью Соколовскую.

По ее словам, Соболь написал заявление об увольнении по собственному желанию. На текущий момент обязанности прокурора исполняет его первый заместитель Игорь Мустеца.

Следует отметить, что прокурор Олег Соболь уволился после того, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Черновцы с рабочим визитом 24 октября. Тогда глава правительства заявил, что будет рекомендовать генпрокурору Руслану Рябошапке уволить Соболя с занимаемой должности. Гончарук подчеркнул, что за два года работы на должности областного прокурора Соболь не продемонстрировал желаемых результатов по борьбе с контрабандой.

К слову, Соболя на должность назначил бывший руководитель генпрокуратуры Юрий Луценко в апреле 2017 года.