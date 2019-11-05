Оборонный комитет ВР провел выездное заседание в Золотом, где произошло разведение войск

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны во вторник провел выездное заседание в Золотом-4 в непосредственной близости к линии соприкосновения.

После заседания депутаты провели брифинг для журналистов, сообщает «Левый берег».

- То, что мы видели сегодня, позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения внутренних дел делают все возможное, чтобы в рамках реализации договоренностей обеспечить максимальную безопасность для местных жителей и сохранения интересов Объединенных сил и Украины в целом, - заявил журналистам депутат Михаил Забродский из «Европейской солидарности».

Депутатка Ирина Верещук из «Слуги народа» в свою очередь рассказала, что члены комитета ознакомились с условиями, в которых несут службу военные в этом районе.

- Мы увидели кухни, увидели их быт, как они проживают, проводят свободное время, заступают в наряды и так далее. Можем доложить: все в удовлетворительном состоянии, - сказала Верещук.

- Что касается жителей... люди ждали разведения, они хотят, чтобы здесь находилась украинская армия. Донбасс - это Украина, Крым - это Украина - все это знают. Здесь нет сепаратистов, нет врагов Украины, - сказала депутат.

Сергей Левочкин из фракции ОПЗЖ сообщил, что сегодняшняя поездка депутатов - это сигнал о готовности парламента принимать необходимые законы для мирного процесса.

- Здесь, в Золотом, проходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого - мы видим, что все люди хотят одного - мира, - сказал депутат.

Напомним, ранее комитет ВР и советник секретаря СНБО провели выездное заседание в «серой зоне» на Донбассе.