На Львовщине «свободовец» Кривенко получил в собственность более 100 га земли, частично состоящей из паев для бойцов АТО, - СМИ

Во Львовской области экс-нардеп от ВО «Свобода» Игорь Кривецкий фактически получил в собственность более 110 га земли, частично состоящей из паев для бойцов АТО.

Об этом сообщает сайт «Наши деньги. Львов»

Известно, что 13 сентября в селе Стрелки ООО «Эко ферма Эдем» стало владельцем 65,51 га. Речь идет о трех участках стоимостью в 353,12 тыс. грн.

Отмечается, что фирма «Эко ферма Эдем» основала главный бухгалтер комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая, но несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО «Опушка». Конечный бенефициар — Игорь Кривецкий, бывший нардеп и «основной финансист» партии «Свобода».

При этом эти участки были образованы из паев площадью 2 га, предоставленных сельским советом в 2017 году ветеранам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства. Данная площадь была объединена из 29 участков и передана в частную собственность.

При этом долго было неизвестно, кто является хозяином этой земли. На соответствующие вопросы чиновники не давали ответ.

«Среди владельцев участков по 2 га, из которых были сформированы участки для Кривецького, были и одиозные львовские активисты. В частности, известные участием в уличных акциях во Львове члены «Украинского союза участников АТО» и основатели жилищно-строительных и обслуживающих кооперативов «Патриот-1, -2, -3». Это Олег Дудок, Андрей Ризничок и Константин Дерюгин», — сказано в материале.

Уточняется, что свой пай был там у заместителя начальника штаба по мобилизационной работе в/ч А0284 Владимира Барбарича. Однако он его отдал или продал «Эко ферме Эдем». Кроме того, сельсовет давал землю людям, связанным с Edem Resort Medical & SPA.

В результате выкупа земли компании, связанные с Кривецким завладели 52 га и в настоящее время «свободовец» в Перемышлянском районе владеет более 110 га.