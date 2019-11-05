Президент Зеленский переназначил глав семи РГА на Николаевщине

Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский переназначил глав семи райгосадминистраций в Николаевской области.

Соответсвующие Указы размещена на сайте Главы государства.

Были уволены, а после снова назначены на должность следующие чиновники:

– глава Новодесской РГА Владимир Суровцев (назначен в ноябре 2018 года Петром Порлшенко, – ПН); – глава Николаевской РГА Алла Воробьева (назначена в апреле 2014 года Александром Турчиновым, – ПН); – глава Доманевской РГА Евгений Осадчук (назначен в июне 2017 года Петром Порошенко, – ПН); – глава Веселиновской РГА Анатолий Филимонов (назначен в апреле 2014 года Александром Турчиновым, – ПН); – глава Братской РГА Елена Кузьмина (назначена в октябре 2014 года Петром Порошенко, – ПН); – глава Березнеговатской РГА Владислав Дмитрив (назначен в апреле 2014 года Александром Турчиновым, – ПН); – глава Арбузинской РГА Лилия Недашковская (назначена в ноябре 2018 года Петром Порошенко, – ПН).

Напомним, ранее сообщалось, что глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник предложил некоторым главам местных районных государственных администраций написать заявление об уходе и переназначится на должность главы РГА, но в качестве «члена команды» Президента Украины Владимира Зеленского.

Также ранее глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявлял, что главы РГА Николаевщины, где сейчас нет руководства, уже проходят отбор.

Кроме того, 11 июля Владимир Зеленский уволил ряд глав районных государственных администрации, в том числе и в Николаевской области.

При этом глава Снигиревской РГА Инна Бойко 2 июля написала заявление об увольнении по собственному желанию.