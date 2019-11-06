«Сокращение подразделений районного уровня»: В Кабмине намерены уволить почти 1800 работников Госстата

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1033 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(619)   

Кабинет министров решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики (Госстат).

Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Также, по его словам, будет освобожден, передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.

«Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень», - отметил Дубилет.

Также планируется упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество.

«Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами», - добавил министр.

Отметим, что сейчас предельная численность территориальных отделов Госстата установлена на уровне 7556 работников.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин сокращает штат районных администраций почти на 18,5 тысяч чиновников.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика