«Сокращение подразделений районного уровня»: В Кабмине намерены уволить почти 1800 работников Госстата

Кабинет министров решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики (Госстат).

Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Также, по его словам, будет освобожден, передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.

«Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень», - отметил Дубилет.

Также планируется упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество.

«Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами», - добавил министр.

Отметим, что сейчас предельная численность территориальных отделов Госстата установлена на уровне 7556 работников.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин сокращает штат районных администраций почти на 18,5 тысяч чиновников.