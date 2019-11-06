Щенки, та вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу, - в Киеве сотрудник ГПУ угрожал патрульным

В Киеве сотрудник Генеральной прокуратуры в нетрезвом состоянии устроил аварийную ситуацию на дороге, после чего угрожал патрульным полицейским своим служебным положением.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент произошел на проспекте Победы, 52. Водителя автомобиля Audi Q7 решили остановить патрульные за создание аварийной ситуации. Из салона вышел мужчина, который с трудом стоял на ногах, и стал угрожать правоохранителям.

«Щенки, я работник Генпрокуратуры, та вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу», — пригрозил водитель.

В итоге он назвал свое имя – Мукан Игорь Ярославович. Известность в широких кругах он получил после того, как угрожал и унижал своего коллегу. После этого его уволили из Генпрокуратуры, он подал кассационную жалобу из-за «несправедливого» увольнения и его возобновили на должности.

Он дважды пытался продуть тест Драгера и заявлял, что он с легкостью его пройдет, но в третий раз отказался и получил за это протокол.

Напомним, осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции. Позже в ГБР начали по этому факту расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить начальника Главного управления Нацполици в Днепропетровской области генерала Виталия.

Сам Глуховеря сообщил, что считает конфликт с патрульными полицейскими исчерпанным и обещает предоставить все доказательства следователям.