Президент Зеленский создал Совет по свободе слова и защите журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать Совет по вопросам свободы слова и защите журналистов при Президенте Украины. Его состав уже утвержден.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно положению, Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Основные его задачи:

- формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, - обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов. - анализ законодательства в информационной сфере и разработка предложений по его совершенствованию; - мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов, - внесение предложений по усилению гарантий законной деятельности работников медиа.

Секретарем Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов указом президента утвержден общественный деятель Вадим Миськой (по согласию).

Также в ее состав, который утвердил Зеленский, вошли:

- юрист Александр Бурмагин, - журналист, продюсер Наталья Влащенко, - юрист Ирина Городецкая, - журналист Наталья Гуменюк, - общественный деятель Диана Дуцик, - продюсер Павел Елизаров, - журналист Максим Кречетов, - общественный деятель Татьяна Лебедева, - журналист и редактор Светлана Остапа, - редактор Людмила Писанко, - общественный деятель Татьяна Попова, - общественный деятель и журналист Сергей Томиленко, - юрист, общественный деятель Тарас Шевченко - общественный деятель Сергей Штурхецкий.

Члены Совета участвуют в его работе лично, без права делегирования полномочий по участию в заседаниях и права голоса на них другим членам Совета или иным лицам.

Заседание Совета является правомочным при условии присутствия на нем более половины состава.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого личного голосования. В случае равного распределения голосов голос секретаря Совета является решающим.