У нас есть советники, делегированные Трампом, - гендиректор Укроборонпрома

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что в Госконцерне работают советники, делегированные лично президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Абромавичус сказал в интервью Укринформу.

- У меня сейчас три советника на общественных началах, и я надеюсь их увидеть в штате ближайшее время. Также у нас есть иностранные советники, которые делегированы, в том числе самим Дональдом Трампом, — сказал он.

В качестве примера глава Укроборонпрома назвал экс-министра ВМС США Дональда Винтера, являющегося спецпредставителем американского правительства по реформированию украинского ВПК.

- Советники раз в квартал приезжают большой командой — и мы с ними общаемся на площадке СНБО или Укроборонпрома, — рассказал глава Госконцерна.

При этом он отметил, что «большими секретами» с иностранными советниками они не делятся.

Напомним, ранее Абромавичус назначил себе зама и троих руководителей ключевых направлений госконцерна.